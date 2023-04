Draadloos laden bij Galaxy S23-serie trager dan bij S22

Interessant nieuws over de oplaadsnelheid van de Galaxy S23-serie. Het draadloos opladen gaat duidelijk trager dan bij de toestellen uit de voorgaande serie. Dit ondanks dezelfde oplaadsnelheid die beloofd wordt.

Trager draadloos laden

De Samsung Galaxy S23-serie bestaat uit drie toestellen boordevol mogelijkheden. Dit hebben we al geschreven in de Samsung Galaxy S23+ review en de Galaxy S23 Ultra review. Op het gebied van opladen loopt Samsung nog wel achter op de rest. Nu blijkt dat er ook op het gebied van draadloos laden nog verbeteringen doorgevoerd zouden kunnen worden. Dit komt naar voren uit testen van de collega’s van PhoneArena.

Het blijkt namelijk dat de toestellen uit de Samsung Galaxy S23-serie langzamer draadloos opladen dan de toestellen uit de Galaxy S22-serie. De testen hiermee zijn uitgevoerd met dezelfde draadloze oplader, de Samsung 15W EP-P2400, om zo een eerlijk beeld te schetsen.

Tijdsduur

Maar liefst veertig minuten heeft de Samsung Galaxy S23 Ultra nodig om draadloos op te laden van 0 naar 100 procent. In het geval van de Samsung Galaxy S23 Plus is de tijdsduur dat het draadloos opladen in beslag neemt, circa 15 minuten langer. Bij het standaard model, de Galaxy S23 is dit zestien minuten. De iPhone 14 Pro-modellen zijn ook meegenomen in het overzicht. Daaruit blijkt dat de iPhone 14 Pro Max circa net zo lang duurt over het opladen als de S23 Ultra.

Ondanks dat Samsung stelt dat de warmteafvoer bij de Galaxy S23-serie verbeterd is, lijkt dit een maatregel van Samsung te zijn die te maken heeft met het voorkomen van oververhitting van het toestel. Het blijft echter wel opvallend dat het opladen bij de vorige generatie duidelijk sneller ging. Een precieze, exacte reden wordt niet gegeven. Overigens is Samsung met het draadloos opladen sowieso niet de snelste. Waar merken als OnePlus bijvoorbeeld 50W draadloos opladen aanbieden, blijft dit bij Samsung steken op 15W.

