Samsung Galaxy A52s en Nokia 3.4 krijgen nieuwe beveiligingsupdate

Een nieuwe security-patch zien we terug voor een toestel van Nokia en eentje van Samsung. Dit is het geval voor de Galaxy A52s en de Nokia 3.4.

Updates bij Nokia en Samsung

Allereerst is er een update voor de Samsung Galaxy A52s. De smartphone wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate april, zo laten Roelf en Raymond weten. De update is 400,60MB groot, maar ondanks dat is de Image Clipper functie, die eerder al naar verschillende Android-toestellen werd uitgerold, niet daarin meegenomen.

Een update is er ook voor de Nokia 3.4. De laaggeprijsde smartphone ontvangt de beveiligingsupdate van maart, vanaf nu. Bij beide toestellen worden met de nieuwe patches verschillende verbeteringen doorgevoerd in de beveiliging.

Het kan zijn dat de update gefaseerd wordt uitgerold. In dat geval krijg je een melding als de update klaarstaat.

Samsung Galaxy A52s Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 369,00 euro