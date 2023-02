Samsung Galaxy A52s en Nokia X20 krijgen februari-update

Samsung en Nokia rollen een nieuwe update uit voor hun toestellen. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A52s en de Nokia X20, die allebei de februari-update aangeboden krijgen.

Februari-update voor A52s en X20

We beginnen met de Samsung Galaxy A52s. De mid-end smartphone moet nog even wachten op een update naar One UI 5.1, mocht deze beschikbaar komen voor het toestel. Wel heeft de Koreaanse fabrikant alvast een andere update klaargezet. Gebruikers van de Samsung Galaxy A52s kunnen vanaf nu de beveiligingsupdate van februari downloaden op hun toestel. Dit laten Roelf en Ricardo aan DroidApp weten. Naast de patches van Google zijn er ook de eigen Samsung-patches.

De update voor de Samsung Galaxy A52s brengt zover alleen de nieuwe security-patch. Daarbij wordt wederom in de changelog gesproken dat er altijd nog bugfixes en verbeteringen doorgevoerd kunnen worden. Dat lijkt gezien de omvang van de update ook het geval te zijn. De update voor de Galaxy A52s heeft een grootte van zo’n 255MB.

Nokia X20

HMD Global rolt ook een update uit voor een eigen toestel. Marcel laat aan ons weten dat de Nokia X20 bijgewerkt wordt met een nieuwe update. Het is eveneens de beveiligingsupdate van februari. Deze pakt enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aan. De smartphone krijgt een 120MB grote update met de nieuwste patch en deze wordt vanaf nu uitgerold naar het toestel.

