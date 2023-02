Nokia G60 en X30 krijgen februari-update; Galaxy Tab A8 januari-patch

Een nieuwe update wordt uitgerold voor verschillende toestellen van Nokia. Niet alleen daarvoor staat een nieuwe beveiligingsupdate klaar; die is er namelijk ook voor de Galaxy Tab A8 van Samsung.

Updates voor Nokia en Samsung

Nokia rolt voor twee van haar smartphones de nieuwste security-patch uit die voor Android beschikbaar is. Het is beveiligingsupdate februari 2023. Deze update pakt met enkele tientallen patches de kwetsbaarheden in Android aan. De nieuwe update is vanaf nu te downloaden voor de Nokia G60 en de Nokia X30.

De update voor de twee Nokia’s brengt alleen de verbeteringen in de beveiligingspatch. We zien verder geen nieuwe functies en ook Android 13 is nog altijd niet beschikbaar voor de devices. Onbekend is wanneer voor deze toestellen de nieuwe Android-versie uitgerold wordt.

Galaxy Tab A8

Nieuws is er ook over de Samsung Galaxy Tab A8. De tablet die we eerder uitgebreid hebben getest in de Galaxy Tab A8 review, krijgt vanaf nu beveiligingsupdate januari 2023. Marco laat ons weten dat zijn tablet de update heeft mogen ontvangen. Deze update heeft een grootte van een kleine 136MB en kan vanaf nu gedownload worden.

Wanneer je de update op je smartphone of tablet kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je toestel.

Nokia G60 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 296,00 euro