Nokia X30, G60, G21 en Nokia 2.3 krijgen december-patch

Nokia verspreidt een nieuwe update voor verschillende toestellen. In totaal worden vier modellen bijgewerkt met de beveiligingsupdate van december 2022.

Update voor Nokia’s

Vier modellen van Nokia worden geüpdatet met een nieuwe beveiligingsupdate. Het gaat om de Nokia X30, de Nokia G60, Nokia G21 en de Nokia 2.3 die alle vier de nieuwe beveiligingsupdate van december 2022 aangeboden krijgen. Met deze update worden tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt. Op deze manier is het gebruik van je Android-toestel weer een stuk veiliger.

Opvallend is dat de Nokia 2.3 update gelijk een heel stuk groter is. Deze is namelijk ruim 1,31GB. Het is niet helemaal duidelijk welke veranderingen de fabrikant precies allemaal doorvoert. Bij de andere toestellen is de updategrootte een stuk kleiner, meestal enkele tientallen MB’s.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

Nokia X30 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 473,00 euro

Nokia G60 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 290,00 euro

Nokia G21 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 154,00 euro