Nokia rolt Android 13 uit voor Nokia G50 en XR20

Twee smartphones van HMD Global worden vanaf nu bijgewerkt met een update naar Android 13. We zien de update naar de nieuwste Android-versie binnenkomen op de Nokia G50 en de Nokia XR20.

Nokia G50 en XR20 met Android 13

Nokia heeft voor enkel nog de X10 en de Nokia X20 de update uitgerold naar Android 13. Daar komen nu twee toestellen bij, zo horen we van onze lezers. Zo weet Jan ons te melden dat zijn Nokia G50 de update naar Android 13 binnen kan halen voor zijn smartphone. Dit betekent dat je na het installeren van de update toegang krijgt tot een reeks nieuwe functies en mogelijkheden. De 2,26GB grote update brengt niet alleen de nieuwe functies van Android 13, maar ook is beveiligingsupdate november meegeleverd.

De update naar Android 13 staat ook klaar voor de Nokia XR20, de robuuste smartphone van de Finse fabrikant. Na de update krijg je toegang tot meer kleuropties voor het Material You-design en ook krijg je meer inzicht in de privacy en beveiliging van je toestel. Google heeft verder gewerkt aan een vernieuwde mediaspeler en verschillende (prestatie-)verbeteringen. Een andere optie die je krijgt is de mogelijkheid om per app in te stellen in welke taal je deze wilt gebruiken. Zo kun je bijvoorbeeld WhatsApp in het Nederlands gebruiken en Facebook in het Spaans, als je die wens hebt.

Android 13 wordt vanaf nu voor de twee smartphones uitgerold. Middels een notificatie word je op de hoogte gehouden of je de update kunt binnenhalen.

