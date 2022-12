Nokia begint uitrol Android 13: als eerst voor Nokia X20 en X10

HMD Global is gestart met het verspreiden van Android 13. Het kwam bij de Finse fabrikant wat langzaam van de grond, maar nu wordt de update uitgerold naar de Nokia X20 en Nokia X10.

Nokia X20 en X10 krijgen Android 13

De eerste modellen van Nokia worden geüpdatet naar Android 13. De Nokia X20 en de Nokia X10 zijn hierin als eerst in de beurt, waarbij de twee devices vanaf nu in Europa bijgewerkt worden naar de nieuwe versie. We krijgen ook signalen uit Nederland, zo meldt onder andere Marcel zich met de nieuwe update voor zijn Nokia X20.

Android 13 brengt verschillende verbeteringen en nieuwe functies. Je hebt meer keuzes voor de Material You-skin, waarbij we doelen op de kleuren die je kunt kiezen. Verder heeft Android 13 meer privacy- en beveiligingsintellingen en een handig overzicht hiervoor. Per app kun je instellen in welke taal je deze wilt gebruiken, en zijn er ook nog andere verbeteringen doorgevoerd. Je krijgt samen met de update naar Android 13 ook de beveiligingsupdate van november.

De update wordt vanaf nu uitgerold, en als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

