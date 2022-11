Nokia 5.3 krijgt Android 12; oktober-update voor Nokia X20 en Galaxy A50

Bij Nokia en Samsung wordt een nieuwe update uitgerold. Het belangrijkste; de Android 12 update voor de Nokia 5.3. Daarnaast verschijnt de oktober-update bij de Nokia X20 en de Samsung Galaxy A50. De details zetten we op een rijtje.

Android 12 voor Nokia 5.3

Waar verschillende fabrikanten al bezig zijn met het updaten van hun smartphones naar Android 13, is Nokia zo snel nog niet. De fabrikant is eerst zich verder aan het richten op de uitrol van Android 12. Deze update wordt vanaf nu uitgerold voor de Nokia 5.3. DroidApp-lezer Theo laat dit aan ons weten. Dankzij de aanwezigheid van Android 12 krijgen gebruikers verschillende nieuwe functies. Denk aan de Material You skin, waarbij de kleuren van de interface aangepast worden aan die van de ingestelde achtergrond. Er zijn ook verbeteringen op het gebied van privacy, waar je nu meer controle op krijgt. Ook belooft Google verbeterde prestaties na de update van Android 12. Een compleet overzicht met nieuwe functies vind je in dit artikel.

Nokia X20 en Galaxy A50

Voor twee andere smartphones worden ook updates uitgerold. Gerard laat ons weten dat zijn Galaxy A50 de beveiligingsupdate van oktober heeft mogen ontvangen. Hiermee worden enkele tientallen kwetsbaarheden vanuit Google aangepakt. Tevens heeft Samsung zelf nog eigen patches hier aan toegevoegd voor de verbetering van de toestellen. De Samsung Galaxy A50 viert inmiddels alweer bijna haar vierde verjaardag. De smartphone krijgt sinds een tijdje minder vaak updates, en niet meer iedere maand.

De Nokia X20 wordt eveneens bijgewerkt met een update, zo krijgen we te horen van Marcel. Het toestel ontvangt een ruim 59MB grote update waarbij beveiligingsupdate oktober wordt geleverd naar het toestel.

De updates voor de verschillende smartphones kun je vanaf nu downloaden. Je krijgt een melding op je telefoon als je de update kunt binnenhalen. Je kunt eventueel ook handmatig controleren of er updates beschikbaar staan. Hiervoor ga je naar het scherm met instellingen en zoek je handmatig naar een software-update.

Nokia 5.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 190,00 euro

Samsung Galaxy A50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 289,00 euro