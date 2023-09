Updates staan klaar voor Galaxy S20 (FE), Z Fold en Flip 3, 4 en 5, Nokia X20 en G50

Een hele hoop smartphones van Samsung worden bijgewerkt met een update. De foldables vanaf de 3-serie en ook de Galaxy S20-serie krijgen een nieuwe update aangeboden van de fabrikant. Daarnaast zien we updates bij Nokia.

Updates bij Samsung

Samsung heeft een nieuwe update klaargezet voor verschillende toestellen van het merk. Allereerst is er een tussentijdse update voor de Galaxy S20-serie, zo laat Theo ons weten. Opvallend is dat dit nog niet de september-update is; de changelog geeft namelijk nog steeds aan dat we te maken hebben met de update van augustus. Wel zijn verschillende Samsung-apps geüpdatet, maar zonder nieuwe functies verder. De update is ondanks dat we weinig geks zien, 1,2GB groot.

Grotere veranderingen zien we bij een andere update voor enkele devices. Dit is het geval van de Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Flip 5, de Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Fold 4 en de Galaxy Z Fold 5. Deze zes smartphones krijgen allen de beveiligingsupdate van september aangeboden. Hiermee zijn de smartphones weer helemaal bij de tijd, samen met de patches vanuit Samsung zelf. Daarbij krijgt ook de Galaxy S20 FE de september-update, zo meldt Marianne ons.

Nokia G50 en X20

Nokia is ook gestart met het uitrollen van de september-update. Dit is het geval voor de Nokia G50 en de Nokia X20. Beide toestellen worden bijgewerkt met de beveiligingsupdate van september, zo melden Jan en Marcel aan DroidApp. We zien dat het geen grote updates zijn, maar wel een belangrijke verbetering in de beveiliging van je toestel.

De updates worden vanaf nu aangeboden. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.