Samsung voegt zelf 35 patches toe aan beveiligingsupdate september

Samsung heeft details gedeeld over de beveiligingsupdate van augustus. Bovenop de tientallen patches van Google zelf, heeft Samsung ook nog een aantal patches toegevoegd. Welke verbeteringen brengt de update voor Samsung-devices?

Samsung voegt patches toe aan september-update

Beveiligingsupdate september is vorige week vrijgegeven door Google. Fabrikanten kunnen er vervolgens mee aan de slag om de update te optimaliseren voor hun eigen toestellen. In het geval van Samsung zijn er verschillende smartphones al geüpdatet naar de nieuwste security-patch. In de komende weken zullen meer toestellen volgen.

De Galaxy A34 en Galaxy A54 naast elkaar

Samsung heeft nu details gegeven over welke verbeteringen Samsung zelf heeft toegevoegd. Het merk voegt in totaal 35 eigen patches toe bovenop die van Google. In de lijst met patches zien we dat er een aantal specifieke lekken dichten in de toetsenbord-app Samsung Toetsenbord, en ook in de One UI Home launcher. Zwakke plekken zijn er ook gevonden in de weer-app van Samsung, net als in Slimme Suggesties, Dual Messenger en Berichten. Tevens zijn er patches in de instellingen voor de vergrendelingen.

In de komende tijd zullen verschillende smartphones en tablets van het bedrijf bijgewerkt worden met een update. Krijg je een update binnen, dan horen we dat heel graag van je, graag samen met een screenshot. Mail dit naar redactie@droidapp.nl. Dan nemen we het mee in de berichtgeving!

