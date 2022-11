Galaxy Watch 5 krijgt WK wijzerplaten; Nokia G20 met november-patch

Een nieuwe update wordt uitgerold voor twee apparaten. De eerste update is een WK-update voor de Galaxy Watch 5, een nieuwe beveiligingsupdate staat klaar voor de Nokia G20.

WK-update voor Galaxy Watch 5

Samsung rolt een nieuwe update uit voor de Samsung Galaxy Watch 5. Kelly deelt screenshots van de nieuwe update. We publiceerden eerder al het overzicht met de beste WK voetbal apps, wil je helemaal in stijl komen, dan kan de Galaxy Watch 5 hier je nu perfect in bijstaan. Na de update kun je kiezen uit tal van wijzerplaten in het kader van het WK voetbal. Je kunt namelijk bij ‘wijzerplaat met bal’ verschillende vlaggen van de verschillende landen kiezen als achtergrond van je watch. Tevens is er een vlag die lijkt op de ‘OneLove’ band. Als je je pols beweegt, zie je de bal op het scherm ook bewegen.

Met de update voor de Samsung Galaxy Watch 5 worden ook verbeteringen doorgevoerd voor de stabiliteit en de betrouwbaarheid. Dit heeft specifiek betrekkingen op de meldingen, zo is af te lezen in de changelog van de update. Verder zien we de november-patch voor de Watch 5.

Nokia G20

Han meldt tot slot nog een update voor de Nokia G20. Deze smartphone krijgt beveiligingsupdate november aangereikt door Nokia. We zien verder dat de 25MB grote update verder geen nieuwe functies of veranderingen brengt.

De updates worden vanaf nu uitgerold. Als je deze kunt binnenhalen, krijg je hier een melding van op je toestel.