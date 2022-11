Samsung Galaxy Note 10 en Nokia G50, X30, G60 en XR20 krijgen nieuwe update

Bij Samsung en Nokia is de updatemachine aangeslingerd voor een nieuwe update. We zien voor de Nokia G50, X30, G60 en XR20 een nieuwe update binnenrollen. Bij Samsung is de Galaxy Note 10-serie nog altijd niet vergeten, want ook hiervoor wordt een nieuwe update verspreid door het merk.

Updates bij Nokia

We beginnen met goed nieuws voor Nokia-gebruikers. Duidelijk is dat HMD Global het updatebeleid weer echt heeft opgepakt en toestellen weer duidelijker regelmatig van updates voorziet. Er was namelijk de laatste maanden hierin nogal een dip te zien. Jan meldt dat de Nokia G50 vanaf nu bijgewerkt wordt met de beveiligingsupdate van november. Dit is de nieuwste security-patch, die door Google vrijgegeven is. Niet alleen voor de Nokia G50 wordt de update vanaf nu verspreid.

Nokia heeft namelijk voor nog eens drie modellen de update vrijgegeven. We zien de security-patch van november ook binnenkomen op de Nokia XR20, en ook op de onlangs geïntroduceerde Nokia X30 en G60 kun je de elfde beveiligingsupdate van 2022 downloaden. Wanneer je deze update kunt installeren op je toestel, krijg je hiervan een melding op je device.

Samsung Galaxy Note 10

De Samsung Galaxy Note 10-serie is weliswaar al 3,5 jaar geleden uitgebracht, de twee devices uit deze serie (de Note 10 en Note 10+) zijn niet vergeten door de Zuid-Koreaanse fabrikant. Samsung rolt nu een nieuwe update uit voor de twee toestellen, zo horen we van Erik. Zijn Note 10 wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate oktober 2022. De laatste update voor het toestel verscheen in september.

Nokia X30 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Nokia G60 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Nokia G50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Nokia XR20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend