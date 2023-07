Galaxy A53, Nokia X10, G60 en XR20 krijgen beveiligingsupdate juli

Nokia en Samsung rollen voor een aantal van hun toestellen een nieuwe update uit. Dat zien we terug bij de Samsung Galaxy A53 en drie modellen van Nokia. Het is de nieuwste security-patch, samen met wat verbeteringen.

Updates bij Samsung en Nokia

We zien verschillende toestellen bijgewerkt worden met een update. Allereerst is er Samsung, die de nieuwe beveiligingsupdate van juli 2023 uitrolt voor de Samsung Galaxy A53. DroidApp-lezer Han maakt melding van deze update. De smartphone wordt iedere maand van een nieuwe security-patch voorzien, en dat is nu dus wederom het geval. In de changelog van de update staat dat ook de stabiliteit en betrouwbaarheid is verbeterd, met name op het gebied van Bluetooth zijn er verbeteringen doorgevoerd. Samsung heeft bovenop de patches van Google, eigen patches toegevoegd.

Bij Nokia zien we ook updates. In de afgelopen tijd zijn al verschillende Nokia-toestellen bijgewerkt met een update; nu is het de beurt aan de Nokia X10, de Nokia G60 en de Nokia XR20. Alle drie deze modellen worden geüpdatet met de juli-update. Zover bekend brengt het verder geen grote veranderingen of aanpassingen.

Wanneer je de update kunt downloaden krijg je hier een melding van op je smartphone.

