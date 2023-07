Nokia G50 en Nokia X20 krijgen nieuwe beveiligingsupdate juli

Een nieuwe security-patch wordt uitgerold voor twee Nokia’s. We zien updates binnenrollen voor de Nokia G50 en ook de Nokia X20 wordt niet vergeten met het verspreiden van updates.

Nokia’s met juli-patch

Nokia heeft twee smartphones voorzien van een update. Jan meldt een update voor zijn Nokia G50, Marcel voor zijn Nokia X20. Beide telefoons worden vanaf nu bijgewerkt met een nieuwe security-patch. Allebei de smartphones krijgen beveiligingsupdate juli 2023 aangeboden. Dit is de meest recente update die er voor Android beschikbaar is. Verder brengt de update zover bekend geen veranderingen of nieuwe functies.

De Nokia X20 is een smartphone uit 2022 met een 6,67 inch HD+ LCD-scherm, een Qualcomm Snapdragon 480 5G-processor, 6GB RAM, 128GB opslagruimte, een 64 megapixel hoofdcamera, een 5 megapixel ultragroothoekcamera, een 2 megapixel macrocamera en een 2 megapixel dieptesensor. De Nokia X20 heeft een 5000 mAh-accu en uitgebracht met Android 11.