Nokia G42 aangekondigd: makkelijk te repareren en goedkoop 5G-toestel

Nokia heeft zojuist een nieuwe aankondiging gehouden, waarbij de Finnen een nieuwe smartphone aangekondigd. Deze telefoon is makkelijk te repareren en heeft 5G.

Nokia G42

De Nokia G42 is de nieuwste smartphone van de Finse fabrikant. Met dit toestel wil de Finse fabrikant een een oplossing bieden in de wegwerpcultuur. De smartphone hoeft namelijk niet direct weggegooid te worden als er wat mis mee is. Nokia voorziet de G42 van QuickFix, wat een eigen bedachte term is voor toestellen die makkelijk te repareren zijn. Hiervoor kun je bij iFixit terecht, waarbij je middels begrijpelijke stappenplannen je telefoon kunt repareren. Daarbij is de achterkant voor 65 procent vervaardigd uit gerecyclede materialen.

De kleur van het jaar is ‘Digital Lavender’, dat is ook de kleur waarin de Nokia verkrijgbaar zal zijn. Verder kun je kiezen uit een roze en een grijze kleur voor de Nokia G42. De smartphone krijgt een Snapdragon 480+ chipset, waarmee het een echte 5G-instapper is. HMD Global brengt het toestel uit met Android 13, waarbij het gelijk het updatebeleid bekend maakt; de smartphone krijgt twee Android-updates en drie jaar maandelijkse beveiligingsupdates.

De Nokia G42 is uitgerust met een HD+-beeldscherm met een resolutie van 1612 x 720 pixels en een verversingssnelheid van 60Hz. Dit scherm heeft een grootte van 6,56 inch en een helderheid van maximaal 560 nits.

Nokia brengt de G42 uit met een 6GB RAM en 128GB opslagruimte dat uitgebreid kan worden met een geheugenkaart van maximaal 1TB. Er is een 5000 mAh accu met 20W laden, waarbij de oplader nog wel zelf geregeld moet worden. De Nokia G42 krijgt een 50 megapixel hoofdcamera, een 2MP macrolens en een 2MP dieptelens. Aan de voorzijde is de G42 uitgerust met een 8MP front-camera.

Zoals gezegd biedt de Nokia G42 ondersteuning tot 5G. Ook NFC is aanwezig, zodat je bijvoorbeeld snel kunt betalen met je toestel. Verder is er Bluetooth 5.1, WiFi (6) en kun je dual-sim gebruiken. Het tweede simkaartslot gaat dan wel ten koste van het slot voor de geheugenkaart.

Zelf repareren

We hadden het al over de mogelijkheid om zelf dingen te repareren bij de Nokia G42. Hiervoor wordt samengewerkt met iFixit. Je kunt hierbij denken aan het maken van een gebarsten scherm, een gebogen oplaadpoort of een oude batterij die je kunt vervangen. De prijs van vervangende onderdelen begint bij 19,95 euro. Dit is de prijs voor een nieuwe oplaadpoort. Een nieuwe batterij kost 24,95 euro, het scherm 49,95 euro.

Kyle Wiens, CEO van iFixit, zegt hierover het volgende;

“Ik vind het geweldig om te zien hoe onze samenwerking met HMD Global een revolutie teweegbrengt op het gebied van zelfreparatie. Dit gaat niet alleen om het leveren van onderdelen; het gaat om het bevorderen van een doe-het-zelf-mentaliteit onder consumenten. Het tijdperk van zelfreparaties is nu echt aangebroken.”

Beschikbaarheid

De Nokia G42 gaat 249 euro kosten. Hiervoor krijg je de variant met 6GB aan werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Het toestel zal binnenkort beschikbaar zijn.