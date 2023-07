Galaxy A54, Nokia G50 en Moto G82 met juni-update

Samsung, Nokia en Motorola rollen een nieuwe update uit voor hun smartphones. Het is de beurt aan de Samsung Galaxy A54, Nokia G50 en de Moto G82. Beiden ontvangen een nieuwe security-patch.

Samsung Galaxy A54 krijgt juni-update

Een nieuwe update staat klaar voor de Samsung Galaxy A54. De nieuwe mid-end smartphone werd eerder al ontzettend goed ontvangen in de Samsung Galaxy A54 review. De telefoon is zeker van een perfect updatebeleid en een nieuwe security-patch staat vanaf nu klaar voor het toestel. Het is gelijk een flinke update met een grootte van circa 425MB groot, zo laat Sander ons weten. Toch is het geen hele spannende update. Het is beveiligingsupdate juni 2023. Hiermee worden tientallen patches vanuit Google doorgevoerd, maar ook de patches van Samsung zelf zijn toegevoegd.

Moto G82 en Nokia G50

Goed nieuws is er ook voor de Moto G82. Evert meldt ons dat de smartphone van hem wordt bijgewerkt met juni-update. De smartphone draait nog altijd op Android 12, dus daaraan is niets veranderd. Mogelijk zijn er ook nog kleine oneffenheden weggepoetst met de update. Jan laat ons weten dat de Nokia G50 eveneens de update heeft mogen downloaden. Voor dit toestel is het een 103MB grote update waarbij ook verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen in de gebruikersinterface genoemd worden in de changelog.

Wanneer je de update kunt downloaden voor je device, krijg je een melding op je smartphone. Je kunt in het menu met de instellingen ook handmatig controleren op updates.

Samsung Galaxy A54 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 384,00 euro