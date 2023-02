Nokia G60, X30 en T20 ontvangen januari-update met nieuwe camera-optie

Nokia rolt voor een rits toestellen een nieuwe update uit. Het gaat om de januari-update, samen met verbeteringen voor de camera voor de Nokia X30 en G60, en ook voor de Nokia T20 tablet wordt een nieuwe update verspreid.

Januari-update voor Nokia

HMD Global, de naamvoerder van Nokia, rolt voor meerdere toestellen een nieuwe update uit. Gebruikers van de Nokia X30, de Nokia G60 en de Nokia T20 tablet krijgen allen de beveiligingsupdate van januari aangereikt. Dit betekent een reeks verbeteringen in de beveiliging van Android. Voor de Nokia X30 en de Nokia G60 worden daarnaast nog meer dingen beloofd in de changelog van de update.

Samen met de nieuwe security-patch heeft het merk ook een nieuwe Android 12-build klaargezet. We kunnen verbeteringen in de systeemstabiliteit verwachten, samen met optimalisaties in de interface. De 495MB grote update brengt echter ook een nieuwe Flash Shot modus in de camera-app. Met deze optie kun je snel vijf foto’s achter elkaar maken in een lagere resolutie. De Nokia T20 krijgt deze nieuwe camera-functies niet, maar wel de beveiligingsupdate van januari.

Als de update beschikbaar is voor jouw toestel, krijg je hier een melding van op je toestel. Het kan even duren totdat iedere gebruiker de nieuwe update binnen ziet rollen.

Nokia G60 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 299,00 euro