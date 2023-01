Samsung Galaxy A41, Moto G52 en G20 krijgen januari-update; Nokia 3.4 en 5.4 december-patch

Samsung, Motorola en Nokia rollen voor meerdere toestellen een nieuwe update uit. Dit is het geval voor de Nokia 3.4 en 5.4, en ook voor de Samsung Galaxy A41 wordt een nieuwe beveiligingsupdate verspreid. Motorola doet dit voor de Moto G52 en Moto G20. We praten je erover bij in dit artikel.

Samsung Galaxy A41 met januari-update

Arjaan laat aan DroidApp weten dat zijn Samsung Galaxy A41 is bijgewerkt met een nieuwe update. Samsung geeft de smartphone de nieuwe beveiligingsupdate van januari 2023. In de afgelopen weken zijn meerdere toestellen van de fabrikant al bijgewerkt naar de update van januari. Met de update worden enkele tientallen kwetsbaarheden in Android aangepakt. Daarnaast heeft Samsung nog eigen patches toegevoegd voor het verbeteren van de beveiliging van de eigen Galaxy-toestellen.

Motorola

Ook bij Motorola zien we een update binnenrollen voor twee devices. Nadat een poosje geleden de Motorola Edge 20 al bijgewerkt naar de januari-update. Twee andere modellen krijgen vanaf nu ook de update aangeboden. Dit is het geval voor de Moto G52 en de Moto G20. De smartphones in kwestie zien de januari-update vanaf nu binnenkomen, al kan het even duren totdat alle gebruikers de nieuwe update binnenkrijgen.

Nokia

De uitrol van de januari is bij de Finnen nog niet gestart. We zien namelijk nu beveiligingsupdate december 2022 binnenkomen voor twee modellen van het merk. HMD Global rolt de beveiligingsupdate van december uit voor de Nokia 3.4 en de Nokia 5.4. Voor de twee smartphones wordt de update gefaseerd uitgerold, waardoor het even kan duren totdat iedereen de nieuwe update aangeboden krijgt.

