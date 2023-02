Samsung deelt eigen details beveiligingsupdate februari 2023: bevat 7 patches

Google bracht deze week beveiligingsupdate februari uit voor Android. Fabrikanten gaan hier vervolgens ook zelf mee aan de slag. Zo ook Samsung, dat zeven eigen patches bovenop de update van Google toevoegt.

Samsung-update van februari

Een nieuwe maand, een nieuwe beveiligingsupdate. Deze week werd beveiligingsupdate februari 2023 vrijgegeven door Google. In de komende weken zullen verschillende smartphones van de diverse fabrikanten de nieuwe update binnen zien komen. Ook Samsung zal de nodige toestellen weer bijwerken met de nieuwe update. Vanuit Google zijn tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt. Bovenop de patches van Google heeft Samsung zelf ook nog patches toegevoegd.

In totaal gaat het om zeven eigen patches vanuit Samsung die doorgevoerd worden. Zaken die Samsung aanpakt, hebben onder andere te maken met de beveiliging, waarbij extra is gekeken naar de vingerafdrukscanner en de optie Veilige Map. Samsung heeft verder verbeteringen doorgevoerd rondom de beveiliging in de apps Telefoon en Contacten.

Wanneer de update uitgerold wordt, krijg je hiervan een melding op je smartphone. Krijg je een nieuwe (beveiligings-) update binnen op je smartphone? Dan horen we het heel graag van je. Stuur een mailtje naar redactie at droidapp.nl, samen met een screenshot, dan gaan we ermee aan de slag!

Samsung Galaxy S23 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 948,00 euro

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro