Samsung pakt uit met RAM-geheugen Galaxy A54; ook prijzen A34 gelekt

Samsung komt nu in het nieuws met de nieuwe modellen die we binnenkort kunnen verwachten. Naar verluidt kunnen we binnenkort de aankondiging verwachten van de Samsung Galaxy A54 en de Galaxy A34. Van de twee smartphones zijn nu de prijzen gelekt, en komen we meer te weten over het werkgeheugen.

Samsung Galaxy A34 en A54 prijzen

Bronnen melden nieuwe informatie over de Samsung Galaxy A34 en de Samsung Galaxy A54. Beide modellen zullen direct op de markt gebracht worden met ondersteuning voor het 5G-netwerk. Hierdoor ben je helemaal klaar voor de toekomst. De doorgaans goed geïnformeerde leaker Roland Quandt laat van zich horen over het werkgeheugen van de Galaxy A54. Waar Samsung wat voorzichtig is met het uitdelen van werkgeheugen bij de Galaxy S23-serie, zou de Galaxy A54 direct verkrijgbaar zijn met flink wat werkgeheugen; namelijk 8GB.

Dan is er ook nog andere nieuws, en wel over de Europese prijzen. De informatie hierover is afkomstig van een bron die bekend zou zijn met de plannen van Samsung, al houden we uiteraard een slag om de arm. Dankzij de informatie komen we ook te weten in welke configuraties de telefoons op de markt komen. De verwachting van de prijzen hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Galaxy A34 (6+128GB) – tussen 410 en 430 euro

Galaxy A34 (8+256GB) – tussen 470 en 490 euro

Galaxy A54 (8+128GB) – tussen 530 en 550 euro

Galaxy A54 (8+256GB) – tussen 590 en 610 euro

Wanneer deze prijzen kloppen, dan betekent dit een prijsstijging voor de toestellen in vergelijking met de voorganger. De Galaxy A33 kwam op de markt voor een bedrag van 369 euro. Voor de Samsung Galaxy A53 begon de prijs bij 449 euro.

