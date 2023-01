Samsung Galaxy A34 en A54 foto’s verschenen: dit zijn de specs

De eerste beelden van de Samsung Galaxy A34 en de Galaxy A54 zijn online verschenen. Samen met een foto van het toestel, komen we ook enkele specificaties te weten. Wat hebben de nieuwe modellen te bieden?

Galaxy A34 en Galaxy A54

Waar de berichten over de Galaxy S23-serie van Samsung je om de oren vliegen, komen nog meer modellen van de fabrikant op de markt. Samsung werkt onder andere aan de Samsung Galaxy A34 en de Samsung Galaxy A54. De nieuwe modellen krijgen we vermoedelijk in de komende weken te zien, maar nu kunnen we al een glimp krijgen van de toestellen dankzij de uitgelekte persfoto. Eerder zagen we al Galaxy A54 renders online komen. Ook over de Galaxy A34 hebben we al het één en ander vernomen.

Galaxy A34

Samsung geeft de Galaxy A34 een 6,5 inch Full-HD+ beeldscherm. Dit is een AMOLED-paneel met een verversingssnelheid van 90Hz. Daarnaast kunnen we een Exynos 1280 processor verwachten, samen met een 5000 mAh batterij. De Galaxy A34 kan opgeladen worden met een kracht van 25W. De hoofdcamera telt 48 megapixel en natuurlijk is het toestel er direct met Android 13 met One UI 5. Interessant is dat het toestel stof- en waterdicht zal zijn volgens de IP67-classificatie.

Galaxy A54

Voor de Samsung Galaxy A54 staan ook de nodige specificaties klaar. Het AMOLED-scherm heeft een grootte van 6,6 inch, biedt een verversingssnelheid van 120Hz en biedt eveneens een Full-HD+ resolutie. De nog aan te kondigen Exynos 1380 processor van de fabrikant zelf, is de motor van het toestel. We krijgen verder een 50 megapixel hoofdcamera en ook de IP67-certificering. De accucapaciteit is bij de Galaxy A54 gegroeid naar 5100 mAh. Deze kan opgeladen worden met 25W.

Wanneer we de nieuwe smartphones van Samsung uit de Galaxy A-serie precies kunnen verwachten is nog onduidelijk. Hopelijk krijgen we hierover spoedig meer informatie. De Galaxy A53 werd in maart aangekondigd. We verwachten dat de focus van Samsung eerst op de Galaxy S23 komt te liggen.