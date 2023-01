Samsung Galaxy A34 te zien in 360-graden foto’s

De Samsung Galaxy A34 kregen we eerder al te zien in renders. Nu zien we meer beelden van de smartphone, waarmee we een nog beter beeld krijgen van de mid-end telefoon.

Samsung Galaxy A34 in detail

Binnenkort zal Samsung de nieuwe Galaxy A34 aankondigen. De smartphone zal plaatsnemen in het middensegment en nu zien we de smartphone in kwestie op nog meer beelden. Al eerder verschenen er verschillende renders van de Samsung Galaxy A34. Samsung zal de telefoon uitbrengen in vier kleuren; grafiet, lime, zilver en violet. Aan de achterzijde van de telefoon zal een triple-camera te vinden zijn, waarbij we de nieuwe designkeuze van Samsung terugzien. Dit betekent dat de drie lenzen los van elkaar geplaatst worden en deze iets uitsteken aan de achterkant.

Samsung zal de Galaxy A34 verder voorzien van een druppel-notch aan de voorkant. Hierin is de front-camera van het toestel geplaatst. We zien geen plek voor de vingerafdrukscanner. Het zou kunnen zijn dat Samsung ook bij de Galaxy A34 deze in het scherm heeft geplaatst. Het kan ook zijn dat Samsung afziet van een vingerafdrukscanner en alleen kiest voor de gezichtsherkenning, maar die kans lijkt ons niet heel groot.

Wanneer er meer nieuws over de Galaxy A34 is, houden we je natuurlijk hiervan op de hoogte.