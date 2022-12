Samsung werkt aan One UI 5.1 en wordt getest voor Galaxy S22

Samsung lanceerde One UI 5 voor de toestellen met Android 13. Toch wordt er nu gewerkt aan een verbeterde versie, One UI 5.1. Deze zal vermoedelijk zijn debuut maken met de aankondiging van de Samsung Galaxy S23-serie, in februari.

One UI 5.1

Samsung werkt steeds verder aan het verbeteren van haar eigen One UI-skin. De One UI skin die eerst doorging onder de naam TouchWiz, zal binnenkort een update krijgen naar versie 5.1. De eerste berichten over de nieuwste versie gaan inmiddels rond. Gelijktijdig met de berichten over de Samsung Galaxy S23-serie. De drie modellen uit deze serie worden in februari verwacht, waarbij eerdere geruchten spraken over een aankondiging op 1 februari. Volgens de nieuwste berichten zou Samsung tijdens haar Unpacked-event ook de nieuwe One UI 5.1 skin willen laten zien.

One UI 5

Interessant is dat Samsung pas met de komst van Android 13, One UI 5 uitrolt naar de verschillende toestellen. Dit gebeurt sinds enkele weken. Een opvolger is daarmee al snel, maar de verwachting is dat de update naar One UI 5.1 geen grote veranderingen met zich meebrengt. Wel gingen er eerder al berichten rond dat Samsung de mogelijkheden voor het aanpassen van het vergrendelscherm met een toekomstige update zou willen uitbreiden. Daarnaast is het goed mogelijk dat Samsung in One UI 5.1 de nieuwe widgetspeler voor het afspelen van media wil uitrollen in One UI 5.1, waar Google deze al met Android 13 introduceerde.

Samsung test One UI 5.1 nu al voor de Galaxy S22, de Galaxy S22+ en de Galaxy S22 Ultra. Dit betekent dat waarschijnlijk in de dagen na de aankondiging van de S23-serie, de update al beschikbaar komt voor de modellen uit de S22-reeks. We hopen meer over One UI 5.1 te horen tijdens de komende editie van Galaxy Unpacked.

