Samsung Galaxy A54 brengt bezoek aan keuringsinstantie: accu en opladen

De Samsung Galaxy A54 is de volgende smartphone die we binnenkort verwachten van Samsung. De fabrikant heeft het toestel langs gestuurd bij een keuringsinstantie. Hierdoor krijgen we al wat meer informatie over de accu van de A54.

Samsung Galaxy A54 bij FCC

Met dank aan keuringsinstantie FCC krijgen we wat meer informatie over de nieuwe Samsung Galaxy A54. Met de toestellen uit de Galaxy A5X-serie weet Samsung ieder jaar weer goed te scoren. En terecht, want in onze Galaxy A53 review waren we al positief over de smartphone uit het mid-end segment. Geen twijfel over het feit dat ook de opvolger weer een prima indruk zal achterlaten. We hebben eerder al renders gezien van de nieuwe smartphone. Daar hoorden we ook de eerste specificaties van de Galaxy A54. Eerder in januari zagen we ook foto’s van de nieuwe smartphones.

Samsung geeft de Galaxy A54 een 5000 mAh batterij mee, al wordt door sommige bronnen beweerd dat het toestel een 5100 mAh accucapaciteit meekrijgt. De batterij van het toestel kan opgeladen worden met een 25W oplader, welke niet meegeleverd zal worden met het toestel. Dit betekent dat je net als bij de voorganger de oplader eventueel los moet aanschaffen. De telefoon zal in maart aangekondigd worden, zo is de verwachting. Dan kunnen we alle details met je delen.