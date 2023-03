Samsung rolt One UI 5.1 uit voor Galaxy A52s

Een nieuwe grootse update staat klaar voor de Samsung Galaxy A52s. De smartphone die vorige week al de maart-update aangeboden kreeg, krijgt nu de update naar One UI 5.1. Dit brengt verschillende nieuwe functies.

Samsung Galaxy A52s: One UI

Nog geen week geleden werd voor de Samsung Galaxy A52s de beveiligingsupdate van maart uitgerold. Hiermee was het toestel helemaal up-to-date. Toch was het niet toestel niet volledig bijgewerkt. De A52s was namelijk één van de laatste recent uitgebrachte smartphones die nog niet de update naar One UI 5.1 heeft ontvangen. Dat verandert nu, want Samsung rolt voor het toestel deze update nu uit, zo laat DroidApp-lezer Ricardo ons weten.

Dankzij de update naar One UI 5.1 kun je profiteren van verschillende nieuwe functies en verbeteringen. Je kunt met andere familieleden met een Galaxy-smartphone of tablet een gezamenlijk fotoalbum aanmaken. Hiermee kun je bijvoorbeeld de momenten nog sneller en handiger delen. Verder zijn er verbeteringen voor de widgets en multitasking en kun je profiteren van handige toevoegingen voor de Samsung Internet browser en de camera-app.

Wanneer je de update kunt binnenhalen voor je smartphone, krijg je hier een melding van op je Samsung Galaxy A52s. De update wordt vanaf nu uitgerold.