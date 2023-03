Samsung rolt maart-update uit voor Galaxy A52; ook nieuwe update Nokia X20

Twee smartphones worden bijgewerkt met een nieuwe update. Het is deze keer de beurt aan de Samsung Galaxy A52 en de Nokia X20. Wat brengen de nieuwe updates?

Updates bij Samsung en Nokia

We beginnen met de nieuwe update die klaarstaat voor de Samsung Galaxy A52. De smartphone van het Koreaanse merk wordt bijgewerkt met beveiligingsupdate maart 2023, zo laat Sander aan DroidApp weten. Maandelijks wordt deze mid-end smartphone van Samsung bijgewerkt en dat is nu dus ook het geval. De grootte van de update komt uit op een kleine 273MB. Samsung laat in de changelog weten dat ook enkele systeem-apps bijgewerkt worden. Er wordt ook aangegeven dat er werk is gemaakt van stabiliteitsverbeteringen en optimalisaties in de betrouwbaarheid.

Nokia X20

Nokia rolt ook een update uit voor een mid-end toestel. Marcel laat aan DroidApp weten dat zijn Nokia X20 een nieuwe versie binnen kan halen. De telefoon krijgt een nieuwe Android 13-build met verbeteringen in de systeemstabiliteit en de gebruikersinterface. Nokia treedt niet in detail welke verbeteringen hier precies onder vallen. We zien ook beveiligingsupdate februari in de 388MB grote update.

De updates kunnen vanaf nu gedownload worden voor de twee smartphones. Wanneer dit het geval is, ontvang je hiervan een melding op je smartphone.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 351,00 euro