Samsung Galaxy A52 krijgt One UI 5.1, Nokia 5.4 februari-patch

Ondanks het vele nieuws van het Mobile World Congress gaan de updates ook gewoon door. We zien nieuws over de Nokia 5.4 en de Samsung Galaxy A52.

Updates bij Samsung en Nokia

Samsung rolt vanaf nu de update naar One UI 5.1 uit voor de Samsung Galaxy A52. Eerder werden verschillende andere toestellen van het merk al bijgewerkt met een nieuwe update, en nu is het dus de beurt aan de A52. Met de update naar One UI 5.1 kun je nieuwe functies gebruiken zoals de batterij-widget, het delen van albums in de galerij-app en nieuwe routines.

Samsung levert verder de beveiligingsupdate van februari 2023 mee voor de A52. Hiermee is het toestel weer helemaal up-to-date.

Nokia 5.4

Paul, Wijtze en Han laten ons weten dat er ook een update klaarstaat voor de Nokia 5.4. Het mid-end toestel van Nokia wordt vanaf nu bijgewerkt met eveneens de beveiligingsupdate van februari 2023. Hiermee worden enkele tientallen kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt. Uit de eerdere gegevens van Google weten we dat met de update vele tientallen kwetsbaarheden worden aangepakt.

Als je de update kunt downloaden voor je smartphone, dan krijg je hiervan een melding op je toestel.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 338,00 euro