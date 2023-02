Nokia 5.4 en G20 ontvangen januari-update

We zagen van de week al verschillende updates langskomen voor toestellen van Nokia; en nu is het de beurt aan de volgende lichting. Voor de Nokia 5.4 en Nokia G20 wordt een nieuwe beveiligingsupdate vrijgegeven.

Januari-update voor Nokia’s

De mailbox is gevuld met tips voor twee Nokia-modellen. Van de week schreven we al over een lichting updates bij Nokia, nu gaat het over een update voor de Nokia G20 en de Nokia 5.4. Han en Paul mailen ons over de update. Helaas is het nog altijd niet de update naar Android 13. Waar veel merken al druk in de weer zijn, blijft het hier vrij stil over bij Nokia.

Wat is er wel voor update beschikbaar voor de Nokia 5.4 en de Nokia G20? Het beveiligingsniveau wordt bijgewerkt naar de beveiligingsupdate van januari. Deze patch pakt enkele tientallen kwetsbaarheden aan in het Android-systeem. De update voor de Nokia 5.4 heeft een grootte van circa 54,38MB, bij de Nokia G20 komt de grootte uit op 23,73MB. Wanneer je de update kunt binnenhalen, krijg je hiervan een seintje op je toestel.

