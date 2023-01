Januari-update beschikbaar voor Samsung Galaxy S10, Nokia X10 en X20

Vijf smartphones worden geüpdatet naar een nieuwe security-patch. Dit is het geval voor de Nokia X10 en X20, maar ook de Samsung Galaxy S10-serie. We zetten de details van de uitrol van de nieuwe update voor je op een rijtje.

Januari-update bij Samsung en Nokia

Om te beginnen de update bij Samsung. Voor de Samsung Galaxy S10-serie wordt namelijk de nieuwe beveiligingsupdate januari verspreid. Dit is de meest recente security-patch die er voor Android beschikbaar is. De update werd begin deze maand vrijgegeven door Google. Daarbij werd duidelijk dat er vele tientallen kwetsbaarheden aangepakt worden in Android. Daarnaast heeft Samsung zelf ook nog verschillende patches toegevoegd, die kwetsbaarheden in de eigen soft- en hardware aanpakt.

Nokia

We zien het de laatste tijd al, en het lijkt erop dat Nokia zich goed herpakt wat betreft het updatebeleid. Waar het bedrijf eerder updates voor verschillende modellen traag of niet uitrolde, lijkt het te beteren. Dat zien we nu ook bij de Nokia X20 en de Nokia X10. Beide toestellen worden eveneens bijgewerkt met de januari-update, zo laat onder andere Marcel aan DroidApp weten. Kijkend naar de changelog wordt duidelijk dat de smartphones geen nieuwe functies of grote veranderingen krijgen, enkel de nieuwe patch. De updategrootte komt uit op 93,44MB.

Wanneer je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartphone.

