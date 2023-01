Samsung Galaxy S23 Ultra: ook hiervan specificaties en prijzen uitgelekt

Vanmorgen vroeg schreven we al over de uitgelekte specificaties van de Samsung Galaxy S23 en S23 Plus. Goed nieuws is er nu nog meer; we komen alles te weten over de Galaxy S23 Ultra.

Galaxy S23 Ultra

Samsung is vandaag goed in het nieuws. In de vroege uren van de dag publiceerden we al een uitgebreid artikel met de Galaxy S23 en S23+ specificaties. Nu hebben we ook meer informatie over de S23 Ultra, het meest uitgebreide toestel uit de serie.

De informatie die nu opgedoken is, lijkt direct afkomstig van Samsung Frankrijk, waarover leaker Dohyun Kim bericht. Bij de Ultra lijkt het te draaien om de nieuwe 200 megapixel camera, die ook in donkere omgevingen de mooiste foto’s moet kunnen maken. De camera is verder voorzien van 10x optische zoom met optische beeldstabilisatie. De 200MP lens wordt bijgestaan door een 12 megapixel groothoeklens, een 10 megapixel telelens en nogmaals een 10 megapixel telelens. Voorop zit een 12 megapixel selfie-camera. Filmen kan in 8K 30fps of 60fps in 4K.

We zien veel overeenkomsten met de Galaxy S23 en de Galaxy S23 Plus. Zo is er WiFi 6E, Bluetooth 5.3 en zowel dual-sim als eSIM ondersteuning. Samsung levert de smartphones met Android 13 met One UI 5.1, een USB-C aansluiting en vingerafdrukscanner in het scherm.

De Samsung Galaxy S23 Ultra beschikt over een 5000 mAh batterij die met 45W opgeladen kan worden. Ook kan deze met 10W draadloos geladen worden. Echt snelladen zoals we bij andere fabrikanten zien, is er bij Samsung dus nog altijd niet bij. De smartphone krijgt een 6,8 inch QHD+ display met adaptieve verversingssnelheid tussen de 48 en 120Hz. De afmetingen van het toestel zijn 163,4 x 78,1 x 8,9 millimeter. Hiermee is hij een kleine fractie groter dan de S22 Ultra, maar hier gaat het dan wel om millimeterwerk.

Samsung brengt de Galaxy S23 Ultra uit in de kleuren zwart, crème, Lavendel en Groen, net als de andere S23 toestellen.

Prijzen

Nu krijgen we ook wat meer informatie over de prijzen van de nieuwe toestellen te weten. De Australische prijzen zijn verschenen; maar met wat omrekenen en de prijzen uit het verleden, kunnen we de volgende prijzen verwachten voor de toestellen;

Galaxy S23 128GB: 899 euro

Galaxy S23 256GB: 949/999 euro

Galaxy S23+ start bij: 1099 euro

Galaxy S23 Ultra start bij: 1299 euro

De prijzen liggen hoger dan bij de eerdere modellen, wanneer Samsung ook hier deze verwachte prijzen doorvoert. De prijs van de Galaxy S22 begon bij 849 euro, de prijs van de S22+ begon bij 1049 euro, terwijl de Galaxy S22 Ultra over de toonbank ging voor 1249 euro. Op 1 februari krijgen we alle details te weten. DroidApp houd je natuurlijk op de hoogte.