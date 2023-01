Samsung Galaxy S23: nieuw persmateriaal uitgelekt – ook nieuwe kleur

Samsung komt op 1 februari met de nieuwe Galaxy S23-serie, daar konden we niet omheen. De fabrikant komt nu opnieuw in het nieuws met de smartphone. We zien nieuwe persfoto’s van het toestel, waarbij ook de kleuren nog wat beter in beeld worden gebracht.

Galaxy S23 in persmateriaal

Net als je denkt dat we alles wel weten over de Samsung Galaxy S23, dan komt er weer een nieuw bericht naar boven. Dat is nu ook. De smartphone krijgen we opnieuw te zien van verschillende kanten, deze keer met dank aan Winfuture. De collega’s van de Duitse website tonen het toestel onder andere van de zijkant, dat we nog niet eerder gezien hadden. Duidelijk is dat de kleur van het toestel ook terugkomt aan de zijkant..

De nieuwe Samsung Galaxy S23-modellen zullen uitgebracht worden in de kleuren Phantom Black, Botanic Green en Cotton Flower. Echter wordt nu ook gesproken over een vierde kleur, die we tot nu toe nog niet waren tegengekomen in het geruchtencircuit; Mystic Lilac. Zoals de naam al aangeeft is het lila, een lichtroze kleurvariant van de S23. Naar verluidt zou de smartphone ook in Europa uitgebracht worden met de Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Dit zou betekenen dat we geen Exynos terug gaan zien in de Europese versie van het toestel. Alle details zullen we op 1 februari te weten komen.

Dummy’s

Maar er is meer. Ook onderstaande foto gaat rond op het internet. We zien hierin de drie modellen uit de Galaxy S23-serie terug op beeld. Het gaat hierbij om dummy’s, dus niet de daadwerkelijke modellen, maar we krijgen wel een goed beeld van hoe de smartphone eruit komt te zien.