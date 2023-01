Bevestiging: dit is de datum waarop de Galaxy S23 wordt aangekondigd

Eindelijk is het hoge woord eruit. Samsung heeft bekend gemaakt wanneer de nieuwe Samsung Galaxy S23 aangekondigd zal worden. Op deze dag zullen we drie nieuwe toestellen van Samsung te zien krijgen. In de afgelopen tijd is al het nodige aan nieuw uitgelekt.

Galaxy S23 aankondiging op 1 februari

De datum 1 februari ging al rond in de wandelgangen als aankondigingsdatum voor de Samsung Galaxy S23-serie, nu is het definitief. Op de Colombiaanse website van Samsung staat met grote letters de tekst ‘Galaxy Unpacked’ met daaronder de datum 1 februari. Samen met de uitnodigende tekst ‘Epic moments are coming’. Het gaat hier overduidelijk over de aankondiging van de Samsung Galaxy S23-serie, bestaande uit de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra. De foto is inmiddels offline gehaald.

Het is niet bekend of Samsung nog wat extra tijd heeft ingelast voor het aankondigen van andere nieuwe producten zoals earbuds en dergelijke. Het lijkt ons niet voor de hand liggen dat Samsung op dezelfde datum nog de Galaxy S22 FE aankondigt, waarover de geruchten weer op zijn gelaaid. De focus zal namelijk volledig op de Galaxy S23-serie liggen. Over geruchten gesproken; de Galaxy S23 is al vaak in het nieuws gekomen. Gisteren verschenen bijvoorbeeld nog duidelijke foto’s van de kleuren waarin de Galaxy S23-modellen op de markt gebracht zullen worden.

Op 1 februari zullen we alles te weten komen over de nieuwe smartphones van de Zuid-Koreaanse fabrikant. DroidApp zal je natuurlijk volledig op de hoogte houden rondom alle ontwikkelingen van de Galaxy S23-serie. De verschillende berichten die al bekend zijn over de S23-serie, hebben we onder dit bericht voor je gebundeld.