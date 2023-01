Evleaks deelt oneindig veel foto’s van nieuwe Galaxy S23-serie

Samsung is met haar Galaxy S23 aardig dominant in het geruchtencircuit momenteel. Evleaks laat nu van zich horen en deelt oneindig veel foto’s van het nieuwe toestel. We krijgen hiermee een goed beeld van de drie modellen uit de Galaxy S23-serie.

Galaxy S23 door Evleaks

Evleaks is een ervaren bron in het geruchtencircuit van smartphones en vergelijkbare apparaten. Nu is het moment daar dat er een hoop nieuwe foto’s gepubliceerd worden van de Galaxy S23, de Galaxy S23+ en Galaxy S23 Ultra. De drie modellen staan al lange tijd in het middelpunt van de aandacht, en dat is nu niet anders. Dankzij de nieuwe beelden die gedeeld worden, krijgen we een uitgebreide blik op de nieuwe smartphones. Evan Blass, zoals de leaker voluit heet, deelt de nieuwe toestellen van alle kanten.

We zien de Samsung Galaxy S23, de Galaxy S23+ en de Galaxy S23 Ultra in alle kleuren waarin de smartphones beschikbaar komen. Eerder kwamen we al te weten dat Samsung het toestel niet meer in het wit uit zou brengen. In plaats daarvan zou gekozen worden voor een beige variant. Ook staat er een lila, zwarte en groene kleur op de planning voor de drie modellen. Bij de Ultra zal eveneens weer een S Pen stylus meegeleverd worden, die natuurlijk weer in het toestel zelf opgeborgen kan worden.

We kunnen nog een hoop meer vertellen over de Samsung Galaxy S23-modellen, maar je kunt natuurlijk ook genieten van al het beeldmateriaal, dat we in dit artikel voor je hebben gezet.