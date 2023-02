Samsung Galaxy A54 en A34 in persfoto’s: toestel in nieuwe kleuren

In maart kunnen we nieuwe toestellen verwachten in de Samsung Galaxy A-serie. De smartphones in kwestie, de Galaxy A54 en de goedkopere Galaxy A34 komen nu in het nieuws, waarbij we informatie te weten komen over de kleuren.

Kleuren van A54 en A34

De twee nieuwe smartphones in de Galaxy A-serie worden mogelijk volgende maand aangekondigd, zo is de verwachting. In aanloop naar de aankondiging komen we steeds meer te weten over de smartphones. Duidelijk is dat de Galaxy A54 een vergelijkbaar design zal aannemen als dat van de Galaxy S23-serie. Dit zien we met name terug aan de achterkant, waarbij er geen cameramodule is te, enkel de drie losse lenzen. Dat is ook precies wat Samsung aangaf tegenover de pers bij de introductie van de S23. Deze ontwerptaal zullen we terug gaan zien bij meer smartphones.

Dan is er nog iets anders opvallends. Waar Samsung de Galaxy A53 voorzag van vier cameralenzen, zijn dat er drie bij de Galaxy A54. Het lijkt erop dat Samsung ook heeft ingezien dat de dieptesensor niet veel toevoegt, en schrapt deze bij het aankomende model. We zien ook foto’s van de nieuwe Galaxy A54. Het toestel, dat geleverd wordt met een 6,4 inch AMOLED-scherm komt in twee nieuwe kleuren leverbaar. Hierbij gaat het om purple en watery neon. Eerder werd al duidelijk dat de Samsung Galaxy A54 geleverd zal worden met een Exynos 1380 chipset en minimaal 8GB aan werkgeheugen. Ook de prijs van de smartphone gaat al rond in de nieuwsstroom.

Galaxy A34

Dankzij de collega’s van Winfuture krijgen we ook nog duidelijke persfoto’s van de Samsung Galaxy A34 te zien. De smartphone zal een vergelijkbaar design krijgen, al komt deze smartphone met een druppel-notch bovenin beeld. De smartphone zal leverbaar worden in vier kleuren; waaronder ook een ‘vibrant purple’ en ‘watery neon’ kleur. Kenmerkend is de dual-tone kleur met het kleurverloop erin.