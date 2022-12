December-update wordt uitgerold naar Galaxy A52s, Z Flip 3 en Z Fold 3

Drie smartphones van Samsung krijgen een nieuwe security-patch aangereikt. Dit is het geval voor de Samsung Galaxy A52s, de Galaxy Z Flip 3 en de Galaxy Z Fold 3. Alle drie de smartphones ontvangen de beveiligingsupdate van december.

Beveiligingsupdate december bij Samsung

Samsung heeft een naam hoog te houden met het updatebeleid van haar smartphones. Hoewel de fabrikant druk bezig is met het verspreiden van Android 13, worden ook de beveiligingsupdates niet vergeten. De nieuwste patch, beveiligingsupdate december 2022, wordt vanaf nu uitgerold voor de Samsung Galaxy A52s, de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Alle drie de smartphones zijn daarmee weer helemaal up-to-date.

We schreven eerder deze maand al dat de patch van december ontzettend veel patches bevat. Dit zijn patches tegen kwetsbaarheden in Android. Daarbij heeft Samsung ook nog haar eigen patches van december toegevoegd aan de update. Zover bekend zijn er verder geen veranderingen of nieuwe functies doorgevoerd voor de smartphones.