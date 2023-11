Samsung rolt updates uit voor Galaxy S20, A52, Flip 3, Fold 3 en Watch 6

We zien bij Samsung verschillende updates binnenrollen op meerdere apparaten. De Samsung Galaxy S20-serie wordt geüpdatet, net als de Galaxy A52, de Z Fold 3 en Flip 3.

Updates bij Samsung

Voor een aantal toestellen is Samsung begonnen met het uitrollen van de beveiligingsupdate van november. We zien deze update binnenkomen bij de Galaxy S20, Galaxy S20+ en S20 Ultra. Daarnaast wordt de update ook aangereikt aan de Galaxy A52. De twee vouwbare smartphones van twee generaties geleden, de Galaxy Z Flip 3 en Fold 3 krijgen eveneens deze update aangeboden. De update wordt gecombineerd met Samsung’s eigen patches, waarbij specifiek kwetsbaarheden in het Android-systeem aangepakt worden.

Galaxy Watch 6

Een nieuwe update staat ook klaar voor de Galaxy Watch 6. Deze smartwatch hebben we eerder uitgebreid besproken in de Samsung Galaxy Watch 6 review. De smartwatch wordt geüpdatet met eveneens de november-update. Daarbij belooft Samsung dat er verbeteringen zijn doorgevoerd in de stabiliteit en betrouwbaarheid. Het is een flinke update van een kleine 700MB.

De updates worden vanaf nu uitgerold voor de verschillende modellen. Als je deze kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je smartwatch of smartphone.

Dank voor het melden Fijke, Edwin en Theo

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend