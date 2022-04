Nokia X20, X10, 7.2, 3.2 en Xiaomi Redmi Note 10 Pro met nieuwe patch

Nokia en Xiaomi rollen voor een paar van hun toestellen een nieuwe beveiligingsupdate uit. Het gaat om de Xiaomi Redmi Note 10 Pro en vier verschillende Nokia devices.

Updates bij Nokia en Xiaomi

Nieuwere security-patch bij Nokia

Xiaomi rolt april-update uit

We beginnen met Xiaomi. Marco laat aan DroidApp weten dat de Xiaomi Redmi Note 10 Pro de nieuwste beveiligingsupdate van april aangeboden krijgt. Kijkend naar de changelog zien we verder geen aanpassingen, veranderingen of nieuwe functies. Ondanks dat is het wel een flinke update. De update met versienummer 13.0.8.0 heeft namelijk een omvang van 585MB. Xiaomi levert met de april-update ook de eerdere patches mee die door Google zijn verspreid. De vorige update was de update naar Android 12 met MIUI 13.

Nokia

Bij Nokia zien we ook de nodige updates verschijnen. Van de week kreeg onder andere de Nokia T20 tablet al de maart-update. De beveiligingsupdate van maart 2022 staat nu klaar voor de Nokia X20 en de Nokia X10. Beide modellen krijgen de update vanaf nu (gefaseerd) uitgerold. Het kan even duren totdat iedereen de update te zien krijgt op zijn of haar smartphone.

Voor de Nokia 3.2 is HMD Global iets meer bij de tijd; dat toestel krijgt beveiligingsupdate april 2022 aangeboden, de nieuwste Android-patch; een kleine update van nog geen 10MB. Minder bij de tijd is de Nokia 7.2. Dit toestel krijgt een nieuwe Android 11-build, samen met beveiligingsupdate februari 2022. Hier belooft Nokia wel nog verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen voor de interface bij. De update is circa 75MB.

