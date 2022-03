HMD Global: Nokia trekt zich terug uit high-end serie

Er zullen geen nieuwe high-end smartphones meer uitgebracht worden bij Nokia. HMD Global zal haar focus leggen op andere segmenten.

Geen high-end Nokia meer

In 2019 verscheen de Nokia 9 PureView op de markt; een high-end toestel dat maar liefst vijf camera’s had aan de achterkant. De telefoon werd echter geen succes; hij werd niet heel goed ontvangen en ook berichten over een opvolger gingen alleen maar over uitstel. Een ander vlaggenschip verscheen er niet van HMD Global.

In een interview met Android Authority laat HMD Global weten dat ze zich niet meer zullen focussen op het duurdere segment. Volgens Adam Ferguson van HMD “is het niet logisch voor hen om een telefoon van 800 dollar uit te brengen”. Nokia zal zich focussen op de instap- en middenklasse smartphones en de featurephones (de niet-smartphones). Nokia’s moeten bekend staan als apparaten die jarenlang meegaan, een batterijduur hebben van meerdere dagen en betaalbaar zijn.

Uit onderstaande grafiek van Strategy Analytics blijkt dat Nokia relatief weinig smartphones verkoopt. Het aantal kwam uit op 3,2 miljoen in het vierde kwartaal van 2021. De teller voor over heel 2021 staat op 10,9 miljoen verkochte smartphones.