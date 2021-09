Nokia 5.4 ontvangt update naar Android 11 in Nederland

Goed nieuws voor de Nederlandse gebruikers van de Nokia 5.4. De smartphone ontvangt eindelijk de update waar gebruikers lang op hebben moeten wachten. Het is de Android 11-update met een nieuwe security-patch.

Nokia 5.4: Android 11

Begin september begon HMD Global met het uitrollen van Android 11 voor de Nokia 5.4. De update was toen echter nog niet in Nederland beschikbaar om te downloaden. Nu hebben we goed nieuws voor de bezitters van de nieuwste smartphone uit de 5-serie. De telefoon wordt nu bijgewerkt met een update van Android 10 naar Android 11. Het was eigenlijk de Android-versie die we op het toestel hadden moeten zien, zo vinden wij. Toen de Nokia 5.4 uitgebracht werd, was Android 11 immers al een poosje uit.

Wijtze en Han laten weten dat hun Nokia 5.4 is bijgewerkt met de update naar Android 11. Samen met deze update wordt ook beveiligingsupdate augustus 2021 toegevoegd. De update brengt verschillende nieuwe functies. Zo zijn er meer privacy-instellingen voor eenmalige toestemmingen, verbeterde meldingen en mediaspeler en chatbubbels.

De update wordt vanaf nu verspreid naar de Nokia 5.4. Is deze beschikbaar, dan krijg je daar een melding van op je smartphone.