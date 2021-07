Nokia 5.4: de beveiligingsupdate van juni staat klaar

Nokia rolt voor haar nieuwste toestel uit de 5-serie een nieuwe update klaar. Gebruikers van de Nokia 5.4 krijgen beveiligingsupdate juni aangeboden, samen met verbeteringen.

Juni-patch voor Nokia 5.4

Nokia had een achterstand met het uitrollen van updates; en niet zo’n beetje ook. Weken later werd een beveiligingsupdate pas verspreid voor een toestel. We gingen hier dieper op in, in een uitgebreid artikel over de problemen met updates bij Nokia. Vanaf deze maand zouden de verbeteringen zichtbaar moeten zijn, zo stelde de fabrikant.

Paul laat nu weten dat er voor zijn Nokia 5.4 een nieuwe update klaarstaat. De telefoon ontvangt vanaf nu beveiligingsupdate juni 2021. Dit is de meest recente beveiligingsupdate die door Google is vrijgegeven, al zullen we in de komende week de patch van juli gaan zien van Google. Samen met de beveiligingsupdate belooft Nokia ook verbeterde systeemstabiliteit en verbeteringen van de gebruikersinterface. Al wordt niet duidelijk welke verbeteringen precies met de update gebracht worden. De update wordt vanaf nu uitgerold en heeft een grootte van 46,75MB.