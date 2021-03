Nokia 5.4 krijgt beveiligingsupdate maart, net als Nokia 8.1, 8.3 en 5.1 Plus

Nokia heeft voor vier toestellen een nieuwe update klaargezet. Enkele oudere toestellen en de Nokia 8.3 en 5.4 ontvangen nu de nieuwste patch die beschikbaar is voor Android.

Nokia’s krijgen maart-update

Gebruikers van vier modellen van Nokia kunnen vanaf nu een nieuwe update voor hun smartphone verwachten. Han meldt ons dat de Nokia 5.4 bijgewerkt wordt met beveiligingsupdate maart 2021. Daarbij zien we geen noemenswaardige veranderingen. In de changelog staat dat enkel de nieuwe security-patch wordt doorgevoerd. Jammer is dat Nokia nog niet het moment heeft gevonden om Android 11 naar het toestel uit te rollen. Het is niet bekend wanneer Nokia van plan is om deze update naar het toestel uit te rollen. Voor de Nokia 5.4 heeft de update een grootte van 16,19MB.

De Nokia 5.4 is niet de enige telefoon die de update aangereikt krijgt. Voor de Nokia 8.3, Nokia 8.1 en Nokia 5.1 Plus wordt ook deze update uitgerold. Wanneer deze voor jouw smartphone beschikbaar is, krijg je hier een notificatie van op je device.

Nokia 5.4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 172,00 euro

Nokia 8.3 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 385,00 euro

Nokia 8.1 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend