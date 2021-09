Nokia 5.4: uitrol update naar Android 11 van start

Nokia krabbelt terug van het haperende updatebeleid. Ben je in het bezit van een Nokia 5.4, dan kun je vanaf nu een nieuwe update voor je smartphone verwachten. Het is de langverwachte Android 11 update.

Nokia 5.4 krijgt Android 11

Toen de Nokia 5.4 uitgebracht werd, was Android 11 al een tijdje uit. Toch leverde HMD Global het toestel met Android 10. Nu is er eindelijk nieuws. De eerste Android OS-update voor de Nokia 5.4 is een feit. De fabrikant is begonnen met het verspreiden van Android 11 en dat betekent dat we vanaf nu een nieuwe update kunnen downloaden voor de smartphone. Het is een gefaseerde uitrol, waardoor het even kan duren totdat iedereen de update binnen ziet komen.

De update voor de Nokia 5.4 heeft een grootte van 1,77GB en brengt samen met de nieuwe Android-versie, ook de augustus-patch. De laatste patch was van juni, en die update verscheen begin juli. Dankzij Android 11 kun je gebruik maken van nieuwe functies en mogelijkheden. Denk hierbij aan meer privacy-instellingen, vernieuwde notificaties en verbeterde mediaspeler.