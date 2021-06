Galaxy A50 en A52 krijgen juni-patch; Nokia 5.4 en 5.3 beveiligingsupdate mei

Nieuwe updates staan klaar voor in totaal vier smartphones. Beveiligingsupdates staan klaar voor de Nokia 5.4, Nokia 5.3, de Samsung Galaxy A50 en de Galaxy A52. We praten je bij over wat er nieuw is.

Security-patch voor Nokia 5.4 en 5.3

Er staat een nieuwe update klaar voor de Nokia 5.4. HMD Global is voor het toestel begonnen met het uitrollen van de beveiligingsupdate van mei 2021 voor dit toestel. DroidApp-lezer Han maakt melding van de update. Richard heeft de 12MB grote update op zijn Nokia 5.3 ontvangen.

Als we kijken naar de grootte van de update voor de 5.4, is die erg flink, namelijk 1,85GB. Toch is het nog niet de update naar Android 11. Wel belooft Nokia met deze update verbeterde systeemstabiliteit, verbeteringen van de gebruikersinterface en dus de nieuwe security-patch.

Juni-update voor Galaxy A50 en A52

Twee toestellen uit de Galaxy A-serie van Samsung worden ook voorzien van een nieuwe update. Ricardo laat ons weten dat de Samsung Galaxy A50 de nieuwste security-patch van 2021 ontvangt. De beveiligingsupdate van juni 2021 staat ook klaar voor de Samsung Galaxy A52, zo laat Gavin weten.

Bij de Samsung Galaxy A50 worden ook verbeteringen doorgevoerd voor de camera. Dit samen maakt de update bijna 501MB groot. Als je de update kunt downloaden, krijg je hier een melding van op je smartphone.

Samsung Galaxy A52 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 340,00 euro

Nokia 5.4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 183,00 euro

Samsung Galaxy A50 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 279,00 euro