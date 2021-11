Nokia kampt met problemen van leveringen Nokia G20

Ben je op zoek naar de Nokia G20? Grote kans dat je geduld op de proef wordt gesteld. De fabrikant heeft problemen met het leveren van het mid-end toestel dat eerder dit jaar werd uitgebracht.

Problemen rondom levering Nokia G20

De Nokia G20 is één van de toestellen die door HMD Global eerder dit jaar uitgebracht zijn in het middensegment. De smartphone hebben we eerder behandeld in de Nokia G20 review. Onder andere de accuduur, het updatebeleid en de prijs-kwaliteitverhouding vielen in positieve zin op. Dat kan voor velen een reden zijn om de Nokia G20 aan te schaffen. Sta je op dat punt, dan is er een grote kans dat je naast het net vist.

Onze trouwe DroidApp-lezer Han is iemand die op zoek is naar de Nokia G20. Hij stuitte op het probleem dat er eigenlijk nergens eentje te vinden is. Bij welke winkel ook gekeken wordt, is er een lange levertijd, zo meldt Han aan DroidApp. Deze week zijn de prijzen van de Nokia G20 bij verschillende winkels verhoogd. Van 159 euro bij Mobiel naar 201 euro. Ook bij Belsimpel staat de prijs op 202 euro. Bij andere winkels zoals Amazon, Bol.com en Coolblue is de smartphone nog altijd niet op voorraad.

Het is geen geheim dat door het chiptekort en het Coronavirus fabrikanten kampen met tekorten en problemen in de levering. Dit probleem lijkt ook bij Nokia partte te spelen, zo wordt duidelijk na contact met Nokia. Volgens de van oorsprong Finse fabrikant is er een grote vraag naar de Nokia G20. Dit kan een reden zijn dat de voorraden op zijn en dat de prijzen verhoogd zijn, zo laat Nokia weten. Volgens de fabrikant kan de prijs veranderen door seizoensaanbiedingen en door de productie.

De adviesprijs van het toestel was bij uitkomen 169 euro en doorgaans worden toestellen na verloop van tijd goedkoper. Dat is in ieder geval in dit geval niet zo.