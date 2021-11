Nokia rolt beveiligingsupdate oktober uit voor Nokia G20, 5.3 en 2.3

Nokia rolt voor drie van haar smartphones een nieuwe beveiligingsupdate uit. Het gaat om een update voor de Nokia G20, de Nokia 2.3 en de Nokia 5.3.

Oktober-patch voor Nokia’s

Drie toestellen van HMD Global krijgen een nieuwe update aangereikt. Een nieuwe patch is beschikbaar voor de Nokia G20, de Nokia 5.3 en de Nokia 2.3. In verschillende landen is Nokia gestart met het verspreiden van deze nieuwe patch, zo ook in Europa. Dit betekent dat we de update ook in Nederland kunnen verwachten. De updates hebben elk een grootte van enkele tientallen MB’s. Geen nieuwe functionaliteit, maar alleen een nieuwe beveiligingsupdate.

In alle drie de gevallen gaat het om beveiligingsupdate oktober die beschikbaar wordt gesteld door Nokia. Omdat Nokia de updates gefaseerd uitrolt, kan het even duren totdat iedereen de nieuwe beveiligingsupdate binnen ziet rollen op zijn of haar smartphone. Als je de update kunt downloaden, krijg je hiervan een melding op je toestel.

