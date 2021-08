Nokia G20 review: degelijk budget-toestel met een prima prijs

Nokia heeft dit jaar de naamgeving van haar toestellen aangepast. Zo heeft het bedrijf onder andere de G10 en de X20 uitgebracht. Naast deze toestellen heeft Nokia ook de G20 uitgebracht. In deze review lees je alles over de Nokia G20.

Nokia G20 review

Nokia staat bekend om het uitbrengen van budgetvriendelijke en degelijke toestellen. Dit jaar wil het wat meer overzicht brengen in de modellijnen, en komt daarom met de G-serie en X-serie. Van die laatste serie hebben we eerder de Nokia X20 review gepubliceerd. Nu is het tijd voor de Nokia G20. Met de G20 heeft Nokia een budgettoestel uitgebracht met een batterijduur van, volgens Nokia zelf, maar liefst drie dagen. Of de accu het inderdaad drie dagen uithoudt en hoe het toestel verder presteert hebben we uitgebreid voor je getest in de Nokia G20 review.

Verkooppakket

In het verleden werden Nokia toestellen geleverd in een vierkante doos. Dit is niet het geval bij de G20, deze wordt geleverd in een rechthoekige doos. De inhoud van de doos is vrij minimalistisch, deze bevat naast het toestel, het gebruikelijke papierwerk, een simnaald en een lader plus USB-kabel. Geen overbodige luxe dus, maar wel alles wat je nodig hebt.

Design en interface

Nokia heeft ons de G20 in de kleur “Night” toegestuurd. Dit is een soort paarsachtig blauw, een mooie kleur. Naast deze kleur is de G20 ook verkrijgbaar in de kleur “Glacier”. Het toestel heeft een HD+ 6,52 inch scherm meegekregen en heeft een resolutie van 720 x 1600 pixels. Dit scherm is van een prima kwaliteit. Op het eerste gezicht zou je niet doorhebben dat het slechts een HD+ scherm is. Het type scherm is overigens een IPS LCD. Helaas is het scherm wat minder afleesbaar in het felle zonlicht. De automatische helderheid reageerde wat traag op een verandering in de lichtomstandigheden. Daarentegen kan het scherm wel voldoende gedimd worden.

Nokia heeft aan de linkerkant de simlade en een speciale knop geplaatst om de Google assistent te openen. Deze knop is helaas niet aan te passen. Aan de rechterkant vinden we de power-button terug met daarboven de volumeknop. De power-button doet tevens dienst als een vingerafdrukscanner. De bovenkant biedt plaats voor de 3,5 millimeter aansluiting en de onderkant de USB-C aansluiting en de speaker.

Interface

Over de interface kunnen we eigenlijk kort zijn, Nokia levert haar toestellen met Android One. Dit is een schone, kale Android-versie zonder overbodige poespas. Op het thuisscherm vind je de Google Discover feed terug door naar rechts te vegen op het scherm. Door naar beneden te vegen op je het notificatiebalk en de snelle instellingen. Door omhoog te vegen open je de app-lade.

Communicatie: bellen, chatten en internetten

De Nokia G20 beschikt over een dual-sim functionaliteit. Je hebt dus de mogelijkheid om twee simkaarten in het toestel te stoppen. Het mooie is dat deze ruimte niet ten koste gaat van een SD-kaart. Deze kan naast de twee simkaarten in het toestel geplaatst worden. Bellen en berichten sturen doe je met de app van Google. Het typen van berichten doe je ook met het toetsenbord van Google. Deze apps zijn prima in het gebruik.

Om te internetten is Google Chrome geïnstalleerd. Een prima app om mee te internetten. Het toestel beschikt niet over 5G en WiFi 5GHz, maar dat zien we wel meer in deze prijsklasse. We zien dus alleen 4G en WiFi 2,4GHz terug op deze Nokia. Verder worden GPS, Bluetooth en NFC ondersteund. Ook beschikt het toestel over een FM-radio.

Multimedia: muziek en film

Hoewel het scherm niet de hoogste resolutie heeft, gaat het kijken naar films prima. Enige minpuntje is dat het scherm in direct zonlicht niet voldoende helder is. Om muziek te luisteren heeft Nokia de G20 voorzien van een 3,5 millimeter aansluiting. Ook is er een FM radio aanwezig. Om radio te luisteren heb je een bedrade headset nodig, deze doet dienst als antenne. De kwaliteit van het geluid is in orde, al zijn de lage tonen wat mager aanwezig. Het volume is ook in orde.

Camera: foto en video

Achterop het toestel vinden we de ronde cameramodule terug. In deze module heeft Nokia 4 lenzen geplaatst, de 48MP hoofdcamera, een 5MP groothoeklens, een 2MP macrolens en een 2MP dieptesensor. De LED-flitser is iets onder de module geplaatst.

Bij het openen van de camera app ervaren we een kleine vertraging. De app zelf ziet er netjes en overzichtelijk uit. Boven de sluiterknop vinden we enkele opties terug, zodat je snel kunt schakelen naar video of naar de nachtmodus. Hiernaast zit een menuknop waarmee je snel schakelt naar de panoramamodus of de macromodus. Ook zit er naast de sluiterknop een speciale knop waarmee je foto’s kunt verfraaien.

Foto’s die we maken met de Nokia G20 zijn over het algemeen prima. Althans, foto’s die zijn gemaakt met de hoofdcamera en de groothoeklens. Macrofoto’s zijn niet om over naar huis te schrijven. Dit geldt ook voor foto’s die in het donker zijn genomen. De foto’s die we met de Nokia G20 hebben gemaakt, kun je bekijken in het online fotoalbum.

Selfie en video

Met de selfie-camera van de Nokia G20 maak je selfies van maximaal 8MP. De kwaliteit van deze foto’s is redelijk, maar niet meer dan dat. Filmpjes schiet je in Full-HD. De kwaliteit van deze filmpjes is redelijk, net als het opgenomen geluid. Tijdens het filmen heb je niet de mogelijkheid om te switchen tussen de hoofdlens en de groothoeklens. Je hebt wel de mogelijkheid om in te zoomen tijdens filmen, echter gaat de kwaliteit hard achteruit wanneer je inzoomt tijdens het opnemen.



Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Nokia heeft de G20 voorzien van een MediaTek processor, de Helio G35. Deze processor is niet de snelste, maar doet zijn werk naar behoren. Een snelle processor hoef je ook niet te verwachten voor een budgettoestel. We hebben dit niet als storend ervaren, apps openen vrijwel meteen, echter duurt het af en toe even voordat een app is geladen. Het voordeel van een minder snelle processor is dat deze vriendelijker is voor de accu dan een high-end processor. Nokia claimt dat de accu van maar liefst 5050 mAh drie dagen mee zou kunnen gaan. In onze testperiode hebben we dit niet gered, maar twee dagen met een screen-on-time van meer dan 8 uur wel en dat is dan ook een prima prestatie. We moeten hierbij vermelden dat dit bij redelijk intensief gebruik is geweest. Je kunt de accu opladen met de meegeleverde oplader van 10 Watt.

Het toestel heeft 4GB werkgeheugen en 64GB opslaggeheugen meegekregen van Nokia. Mocht de opslagruimte niet voldoende zijn, dan heb je de mogelijkheid om deze uit te breiden met een SD-kaart van maximaal 512GB.

Updatebeleid

De Nokia G20 wordt geleverd met Android One. Dit betekent dat het toestel twee jaar software-updates krijgt. Het toestel zal dus worden voorzien van Android 12 en Android 13. Bovendien ben je verzekerd van 3 jaar lang beveiligingsupdates. Deze beveiligingsupdates zullen elke maand aangeboden worden.

Beoordeling

Zoals we eigenlijk van Nokia gewend zijn, is de G20 weer een degelijk toestel. Een echte Nokia dus. Voor een prijs van ongeveer 170 euro krijg je veel waar voor je geld. Wanneer je van een sneller toestel komt, zul je even moeten wennen dat het toestel niet de snelste is. Echt storend is dit echter niet. Foto’s die overdag gemaakt worden met de hoofdlens zien er voor deze prijs netjes uit. Met de grote accu van 5050 mAh gaat het toestel twee dagen mee op één acculading.

Het opslaggeheugen van 64GB mag dan wat aan de magere kant zijn, het geheugen is uit te breiden met een SD-kaart. Naast de SD-kaart kun je ook nog eens twee simkaarten in het toestel kwijt. We zien eigenlijk maar weinig minpunten. Als we er dan toch een minpunt moeten noemen, is dat het scherm niet helder genoeg kan in direct zonlicht, maar dit is niet ongebruikelijk bij een budgettoestel.

Je kunt voor de Nokia G20 terecht bij Coolblue, Belsimpel, Bol.com, Amazon, Mobiel en MediaMarkt.

Nokia G20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 167,00 euro