Nokia brengt Nokia G10 voor 139 euro uit in Nederland

Een nieuwe Android-smartphone van Nokia is vanaf nu in de Nederlandse (online) winkels te vinden. Nadat eerder de X-serie van het merk al uitgebracht werd, is nu ook het eerste toestel uit de G-serie te koop. Het gaat om de Nokia G10, welke voor nog geen 150 euro aangeschaft kan worden. Wat krijg je voor dat geld?

Nokia G10 te koop

Tijdens de laatste aankondiging van HMD Global werden vier nieuwe smartphones aangekondigd. Het waren de twee toestellen uit de Nokia X-serie en twee devices uit de G-serie. Nadat eerder al de Nokia X20 en Nokia X10 uitgebracht werden in Nederland, is het nu de beurt aan de Nokia G10, zo komt naar voren in de toesteldatabase van DroidApp.

De Nokia G10 is voorzien van prima specificaties voor een echte instap-smartphone, ideaal dus voor degenen die geen hoge eisen hebben voor een nieuwe smartphone. Je krijgt een 6,5 inch HD+ beeldscherm. Er is een MediaTek G25 octa-core chipset en 3GB geheugen. De opslagruimte komt neer op 32GB en dit kun je uitbreiden middels een geheugenkaart.

Voor het maken van foto’s is de Nokia G10 uitgerust met een triple-camera, bestaande uit een 13 megapixel hoofdlens, 2MP dieptelens en 2MP macrolens. Dankzij de 8 megapixel selfie-camera kun je ook foto’s maken en videobellen. De accucapaciteit komt uit op een vrij riante 5050 mAh, waarbij het opladen met 10W gaat. De vingerafdrukscanner van de G10 zit aan de zijkant van de telefoon.

Uiteraard krijgt de Nokia G10 Android 11 mee. Nokia belooft voor het toestel drie jaar aan beveiligingsupdates en twee jaar aan Android-updates. Je komt hiermee dus wel de komende tijd door. De smartphone is verkrijgbaar in het blauw en paars en kun je kopen bij: Coolblue, Amazon, Bol.com, Mobiel en Belsimpel.