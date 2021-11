Nokia 7.2: uitrol begonnen van update naar Android 11

Lang hebben gebruikers van de Nokia 7.2 er op moeten wachten, maar eindelijk is het zover. De update naar Android 11 wordt vanaf nu verspreid voor de Nokia 7.2.

Android 11 voor Nokia 7.2

De gebruikers van de Nokia 7.2 kunnen vanaf nu een update verwachten voor hun smartphone. De ruim twee jaar oude smartphone krijgt zijn tweede Android OS-update. De smartphone kwam op de markt met Android 9 Pie en kreeg later nog een update naar Android 10. In verschillende landen is nu begonnen met het uitrollen van de update naar Android 11. De update naar deze Android-versie zal eveneens de laatste Android-update zijn. In de komende tijd zullen alleen nog beveiligingsupdates verschijnen voor de Nokia 7.2.

Het lange wachten is hiermee over, maar nog niet direct voor iedereen. HMD Global stelt de update als eerst in een aantal landen beschikbaar, waaronder in India, Finland en Oostenrijk. Of Nederland ook direct hier al bij hoort, is onbekend. De Android 11 update brengt extra functies naar de Nokia 7.2. Denk aan chatbubbels, verbeterde permissies en verbeteringen in de beveiliging en schermopname. Verder bevat de nieuwe versie beveiligingsupdate oktober 2021.

Als je de update kunt downloaden op je eigen toestel, krijg je hier een notificatie van.