Nokia bevestigt: Nokia 9 PureView kan update naar Android 11 vergeten

Opvallend nieuws over de Nokia 9 PureView. Een update naar Android 11 zit er niet meer in voor het toestel dat uitgebracht werd met een focus op de camera. De smartphone kwam begin 2019 op de markt, en was ook verkrijghaar in Nederland.

Geen Android 11 voor 9 PureView

De Nokia 9 PureView werd in maart 2019 aangekondigd. De smartphone viel op door zijn vele camera’s. Aan de achterkant van het toestel waren maar liefst vijf camera’s geplaatst, om zo de beste camerakwaliteit te bieden. HMD Global bracht de smartphone uit met Android 9 Pie. Later verscheen er een update naar Android 10. Hoewel het bedrijf beloofde om twee jaar lang updates te leveren, lijkt de Nokia 9 PureView hierop een uitzondering te worden. Een update naar Android 11 zit er namelijk niet in voor de Nokia 9 PureView.

De informatie hierover is afkomstig van de officiële website van Nokia in Polen. Volgens Nokia zijn de camera-ervaring en de functies de belangrijkste reden voor de beslissing. De camera-software en functies op de Nokia 9 PureView zou niet compatibel zijn met Android 11, en daardoor zou de kracht van de smartphone verloren gaan. De innovatieve camera van de 9 PureView staat centraal, zo is de gedachte van Nokia.

In Polen heeft HMD Global wel een ‘goedmaker’. Degenen met een Nokia 9 PureView krijgen 50 procent korting op een nieuwe smartphone van Nokia met Android 11. Deze goedmaker is wel vooralsnog alleen in Polen, maar het is niet ondenkbaar dat dit in meer landen ingevoerd gaat worden.