Samsung Galaxy A41 en Nokia 9 PureView bijgewerkt met november-update

Samsung en Nokia hebben een nieuwe update vrijgegeven voor twee van hun toestellen. Een nieuwe beveiligingsupdate staat klaar voor de Samsung Galaxy A41 en de Nokia 9 PureView. De details zetten we op een rijtje.

Galaxy A41 en 9 PureView krijgen update

November duurt nog ongeveer een week. In deze laatste week zijn er nog verschillende fabrikanten die hun smartphone nog even voorzien van een nieuwe beveiligingsupdate. Dit is het geval voor twee toestellen in dit geval; eentje van Nokia en een model van Samsung. De Nokia 9 PureView wordt door HMD Global bijgewerkt met de beveiligingsupdate november 2021, de nieuwste update die voor Android beschikbaar is.

Een nieuwe update is er ook voor de Samsung Galaxy A41, zo laat Arjaan weten aan DroidApp. Zijn smartphone krijgt een flinke update met een grootte van 671,13MB. Deze brengt volgens de changelog alleen de nieuwste beveiligingsupdate, die van november. Verder belooft Samsung met deze update dat de algehele stabiliteit van het apparaat is verbeterd. Samsung zal vermoedelijk een reeks bugs hebben opgelost en dingen achter de schermen hebben doorgevoerd.

